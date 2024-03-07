Он появится после опубликования рекомендаций Минтруда России
В настоящее время министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разрабатываются методические рекомендации, в том числе по внедрению электронного сертификата для многодетных семей. После издания рекомендаций в Бурятии будет проведена работа с нормативными правовыми актами республики по их приведению в соответствие с федеральным законодательством. Об этом сообщает министерство соцзащиты РБ.
- Электронный сертификат — это один из способов получения государственной поддержки. Сегодня такие сертификаты предоставляются посредством портала государственных и муниципальных услуг на технические средства реабилитации для инвалидов, ветеранов и пострадавших на производстве, - напомнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - То есть в последующем появится возможность у многодетных семей, которые стоят на учёте в органах социальной защиты населения, в личном кабинете через портал госуслуг получить электронные удостоверения многодетной семьи. В удостоверении есть QR код, который содержит всю необходимую информацию о семье и который нужно будет скачать себе на электронный носитель, например, смартфон. Это и будет являться аналогом бумажного удостоверения.
По данным республиканского ведомства, на 1 марта 2024 года ежемесячную денежную выплату на детей из многодетных семей получают 19 969 семей на 62 872 ребёнка.
В Бурятии введут электронный сертификат для многодетных семей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике состоится региональный этап конкурса
В Забайкалье вновь состоится традиционный чемпионат края по бодибилдингу
Её оборудовали в Бурятском индустриальном техникуме
Список сформирован на основании сведений, предоставленных муниципальными образованиями
После угрозы расторжения контракта подрядчик активизировал работы
Сказочные герои порадовали детвору Иркутской области и Бурятии
Он появится после опубликования рекомендаций Минтруда России
Круглую дату отметила уроженка Кяхтинского района
За победу борются студенты Иркутска, Бурятии и Монголии
«Селенга-2024» будет приурочена к 85-летию победы на реке Халхин-Гол
В Тунке состоялось открытие Года семьи
Алексей Цыденов посетил Новую Брянь
Награды завоевали Алдар Намсараев и Анна Щербакова
Лучше всего выбирать полураскрытые цветы
Им вручили цветы и подарки