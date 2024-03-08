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8 марта в Бурятии до четырёх градусов тепла

8 марта в Бурятии до четырёх градусов тепла
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снег республику обойдёт стороной

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 марта по республике преимущественно без осадков. Днём уже по-весеннему тепло -1,+4 градуса, правда местами ещё немного морозно -4,-9 градусов. Ветер восточный, днём с переходом на западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с.

В Улан-Удэ без осадков. Днём около нуля градусов, ветер переменный 3-8 м/с.


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