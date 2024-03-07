Ему дали восемь месяцев исправительных работ
Недавно Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке рассмотрел уголовное дело против жителя республики. Его завели из-за неуплаты алиментов. Мужчину ранее признали виновным по части 1 статьи 157 Уголовного кодекса РФ.
В итоге горе-отца, который не перечислял средства на содержание собственного сына, приговорили к 8 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Нерадивый родитель захотел обжаловать это решение. Однако вывод районного суда об отсутствии уважительных причин для уплаты алиментов нашёл своё подтверждение в вышестоящей инстанции. Выяснилось, что в июне нерадивого родителя уже привлекали к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 КоАП и отправили его под арест на 13 суток.
Несмотря на это, с июля по ноябрь мужчина продолжал уклоняться от своих обязательств. Готовность выплатить задолженность не стала основанием для отмены уже вынесенного приговора. Назначенное наказание служители Фемиды признали справедливым и соразмерным содеянному.
Житель Бурятии стал уголовником из-за алиментов
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