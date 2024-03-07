Это мониторы, системные блоки, принтеры
Воинским частям в Бурятии передали офисную технику, сообщили в АНО «Содействие».
- Техника предназначена для делопроизводства, которое касается непосредственно участников СВО. Это мониторы, системные блоки, а также несколько видов принтеров, клавиатуры и мыши, - говорится в сообщении.
Гуманитарные посылки из Бурятии регулярно также отправляют в зону СВО. Так, в конце февраля военным передали дизельные генераторы и рации.
В Бурятии воинским частям передали офисную технику
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Это мониторы, системные блоки, принтеры
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