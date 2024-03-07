В Бурятии воинским частям передали офисную технику

Это мониторы, системные блоки, принтеры



Воинским частям в Бурятии передали офисную технику, сообщили в АНО «Содействие».



- Техника предназначена для делопроизводства, которое касается непосредственно участников СВО. Это мониторы, системные блоки, а также несколько видов принтеров, клавиатуры и мыши, - говорится в сообщении.



Гуманитарные посылки из Бурятии регулярно также отправляют в зону СВО. Так, в конце февраля военным передали дизельные генераторы и рации.



