В селе Бурятии завершили строительство детсада

Общество, Фото: УКС РБ

После угрозы расторжения контракта подрядчик активизировал работы



В Бурятии завершено строительство детского сада в селе Сотниково. Подрядчик после замечаний, которые поступили в его адрес в декабре прошлого года, увеличил количество рабочих и ускорил строительство. На сегодняшний день все работы на объекте завершены.



Напомним, в начале декабря 2023 года начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов посетил объект, который был готов на 79%. Из-за медленных темпов строительства детского сада было принято решение о расторжении контракта с подрядчиком. Тогда ему были даны две недели на исправление ситуации, включая увеличение числа рабочих и ускорение темпов работы. Благодаря принятым мерам строительная фирма активизировалась и смогла завершить объект.



- Строительство детского сада в селе Сотниково завершилось в конце прошлого года. В этом году подрядчик устранял небольшие недочёты и проводил уборку помещений. В ближайшее время детский сад будет передан в муниципальную собственность для получения лицензии. Планируется, что свои двери дошкольное учреждение откроет в мае-июне этого года, - рассказал Анатолий Урбанов.



Новый двухэтажный детский сад в селе Сотниково состоит из четырёх блоков и сможет вместить 240 детей. Внутри здания расположены различные помещения, включая игровые и учебные комнаты, спальни для дневного сна, музыкальные и спортивные залы, медицинский кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда. Также в дошкольном учреждении есть пищеблок и прачечная. Снаружи здания установлена блочно-модульная газовая котельная.



