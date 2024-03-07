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В селе Бурятии завершили строительство детсада

В селе Бурятии завершили строительство детсада
Общество,  Фото:УКС РБ
После угрозы расторжения контракта подрядчик активизировал работы

В Бурятии завершено строительство детского сада в селе Сотниково. Подрядчик после замечаний, которые поступили в его адрес в декабре прошлого года, увеличил количество рабочих и ускорил строительство. На сегодняшний день все работы на объекте завершены.

Напомним, в начале декабря 2023 года начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов посетил объект, который был готов на 79%. Из-за медленных темпов строительства детского сада было принято решение о расторжении контракта с подрядчиком. Тогда ему были даны две недели на исправление ситуации, включая увеличение числа рабочих и ускорение темпов работы. Благодаря принятым мерам строительная фирма активизировалась и смогла завершить объект.

- Строительство детского сада в селе Сотниково завершилось в конце прошлого года. В этом году подрядчик устранял небольшие недочёты и проводил уборку помещений. В ближайшее время детский сад будет передан в муниципальную собственность для получения лицензии. Планируется, что свои двери дошкольное учреждение откроет в мае-июне этого года, - рассказал Анатолий Урбанов.

Новый двухэтажный детский сад в селе Сотниково состоит из четырёх блоков и сможет вместить 240 детей. Внутри здания расположены различные помещения, включая игровые и учебные комнаты, спальни для дневного сна, музыкальные и спортивные залы, медицинский кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда. Также в дошкольном учреждении есть пищеблок и прачечная. Снаружи здания установлена блочно-модульная газовая котельная.

Бурятия строительство детские сады

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