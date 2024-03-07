В ссузах Бурятии открылась ещё одна мастерская

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Её оборудовали в Бурятском индустриальном техникуме



5 марта в Улан-Удэ состоялось торжественное открытие мастерской, оснащённой современным оборудованием по специальности «Электроснабжение», в Бурятском индустриальном техникуме.



- Данные мастерские создаются в рамках единой дальневосточной субсидии по плану социального развития центров экономического роста регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Мастерские внесут ощутимый вклад в подготовку кадров в востребованных отраслях экономики. В целом, в республике создано уже 50 мастерских, и работа в данном направлении продолжается, - отметил Евгений Цыренов, начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Республики Бурятия.



Новое оборудование позволит, в рамках учебного процесса, отрабатывать навыки в области проектирования, разработки и эксплуатации систем автоматизации и управления энергообъектами.



- Представлена схема и реальная картина трансформаторной подстанции, то, что находится в системах электроснабжения, на промышленных предприятиях, в городском жилищном хозяйстве, то, с чем наши студенты встречаются, когда мы их выпускаем и направляем на практику. И когда они здесь, увидев это оборудование и получив возможности проводить какие-то работы по включению, по устройству оборудования, они получают высокий интерес и главное – практические навыки, которые позволяют им проще, легче и быстрее входить в производственную сферу, - поделился Леонид Прохоров, преподаватель специальных дисциплин Бурятского индустриального техникума.



Студенты научатся разрабатывать алгоритмы управления, проектировать системы автоматики и контролировать их работу. Кроме того, они получат знания в области электроники, вычислительной техники и программного обеспечения для систем автоматизации, смогут работать с различными типами датчиков, исполнительных механизмов и другого оборудования, используемого в системах автоматизации.



- В общем, эта мастерская позволит повысить нам свой профессионализм, мы будем более опытными, более востребованными и научимся работать, - прокомментировал Роман, студент 3 курса.



Отметим, что за 2023 год в Бурятии было открыто 7 мастерских. В планах на 2024-25 годы создание более 50 мастерских в образовательных учреждениях среднего профессионального образования. Об этом сообщает министерство образования и науки РБ.



