В столице Бурятии обновили более сотни дорожных знаков

Они пострадали от нерадивых автомобилистов и сильного ветра



В феврале в Улан-Удэ привели в порядок 117 дорожных знаков, которые со временем износились, выцвели или пострадали из-за сильного ветра и наездов автомобилистов. А ещё сотрудники комбината по благоустройству установили 71 новый.



- Все работы мы выполняем согласно проекту организации дорожного движения. Если замечаем где-то повреждённые знаки, то оперативно их восстанавливаем, – рассказал мастер КБУ Андрей Спиридонов.



Кроме того, коммунальщики отрабатывают заявки, поступающие от жителей бурятской столицы, районных администраций и ГИБДД. Дорожная бригада комбината каждый день ремонтирует и меняет повреждённые конструкции и убирает с них различные надписи и рекламные объявления.