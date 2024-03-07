Приём граждан прошёл в фонде «Защитники Отечества»
Прокурор Бурятии Михаил Филичев, уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова и сотрудники и военной прокуратуры Улан-Удэнского гарнизона провели личный приём участников специальной военной операции и членов их семей в фонде «Защитники Отечества».
На причём обратились 17 человек. Их интересовали вопросы порядка получения причитающихся выплат, предоставления статуса ветерана боевых действий, социального обеспечения, сообщили в прокуратуре.
- Заявителям разъяснены положения федерального и регионального законодательства, - подчеркнули в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Личные приёмы участников СВО и членов их семей проводятся прокуратурой республики в филиале госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» еженедельно по вторникам.
Прокурор Бурятии и омбудсмен провели приём участников СВО
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