Прокурор Бурятии и омбудсмен провели приём участников СВО

Общество, Фото: прокуратура Бурятии

Приём граждан прошёл в фонде «Защитники Отечества»



Прокурор Бурятии Михаил Филичев, уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова и сотрудники и военной прокуратуры Улан-Удэнского гарнизона провели личный приём участников специальной военной операции и членов их семей в фонде «Защитники Отечества».



На причём обратились 17 человек. Их интересовали вопросы порядка получения причитающихся выплат, предоставления статуса ветерана боевых действий, социального обеспечения, сообщили в прокуратуре.



- Заявителям разъяснены положения федерального и регионального законодательства, - подчеркнули в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Личные приёмы участников СВО и членов их семей проводятся прокуратурой республики в филиале госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» еженедельно по вторникам.

