В республике состоится региональный этап конкурса
С 20 по 29 марта в Бурятии пройдёт региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Конкурсные площадки по 35 компетенциям для студентов профессиональных образовательных организаций и 8 компетенциям для школьников будут организованы на базе 20 образовательных организаций городов Улан-Удэ и Гусиноозёрск, посёлков городского типа Селенгинск и Новоильинск.
В соревнованиях примут участие 263 конкурсанта: 212 студентов профессиональных образовательных организаций и 51 школьник, а также 410 экспертов, в том числе представители реального сектора экономики республики. В рамках чемпионата планируются мероприятия деловой программы, профориентационная работа для школьников республики, работа по трудоустройству молодёжи.
Как сообщили в пресс-службе министерства образования РБ, целью чемпионата является создание условий и системы мотивации, способствующих повышению значимости и престижа рабочих профессий, профессиональному росту молодёжи, а также содействие оперативному и эффективному кадровому обеспечению различных отраслей экономики.
Возрастное ограничение: 6+.
Учащиеся Бурятии посоревнуются в профессиональном мастерстве
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