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На Байкале прошёл юбилейный фестиваль зимних волшебников

На Байкале прошёл юбилейный фестиваль зимних волшебников
Общество,  Фото:пресс-служба агентства по туризму Иркутской области
Сказочные герои порадовали детвору Иркутской области и Бурятии

В начале марта в Слюдянке прошёл V юбилейный фестиваль зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала». В начале дня состоялись лыжные соревнования среди любителей и профессионалов разных возрастов, победители получили медали и памятные подарки.

На торжественном открытии главным распорядителем фестиваля стал Байкальский Дед Мороз – сказочный персонаж Прибайкалья. На льду озера Байкал собрались почётные гости фестиваля: Российская Снегурочка (г. Кострома), Белорусский Дед Мороз (Беловежская пуща, республика Белоруссия), Владыка холода Чысхаан (Якутия), Морозко (г. Оленегорск, Мурманская область), Тол Бабай, Лымы Ныл, Обыда (Удмуртия), Кыш Бабай (Татарстан), Урал Мороз и Весна Красна (Арамиль, Свердловская область), Саган Yбгэн (Бурятия) и Увлин Увген (Монголия).

В рамках фестиваля также прошли соревнования по скандинавской ходьбе, шашки на льду, «чайнинг» (метание чайников по льду), работали торговые ряды. Об этом сообщает пресс-служба агентства по туризму Иркутской области.

Также сказочные герои побывали на зимних праздниках в посёлке Танхой в Бурятии и на фестивале «Живи на Байкале» в посёлке Листвянка Иркутской области.
Иркутская область Байкал Дед Мороз фестиваль

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