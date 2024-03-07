На севере Бурятии рысь удрала от инспекторов

Общество, Фото: скрин с видео Павла Тороева

Дикая кошка при появлении людей скрылась среди деревьев



В Бурятии продолжается ежегодный зимний учёт диких животных, который продлится до 15 марта. Зверей считают по их следам. Недавно во время таких мероприятий в Муйском районе сотрудники Бурприроднадзора повстречали рысь.



Дикую кошку запечатлел на камеру госинспектор Павел Тороев. Она бродила по тайге – в охотугодьях ООО «Байкальский берег».



Красавицы-рысь сначала внимательно посмотрела на людей, а потом стремительно скрылась среди деревьев. Напоследок инспекторы ей «покыскыськали». «Вот так. Бывает, на учётах и в реальности увидишь», – отметили специалисты.







В дикой природе рыси доживают до 15-20 лет. В Бурятии, по данным ведомства, обитают 3932 особи. А вообще в республике есть ещё два вида кошачьих – манул и снежный барс.



Кстати, по маршрутам учёта инспекторы идут с помощниками – милыми собачками, охраняющими человека в дикой тайге.

