Мужчину дважды за год останавливали нетрезвым за рулём
Житель Баунтовского района Бурятии лишился мотоцикла, а также отправлен на принудительные работы за повторную езду в нетрезвом виде.
- Осенью 2022 года мужчина привлекался к уголовной ответственности за управление мотоциклом в состоянии опьянения. Не сделав должных выводов, в июле 2023 года после употребления спиртных напитков он вновь сел за руль мотоцикла, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Баунтовский районный суд назначил виновному один год принудительных работ с удержанием в доход государства 15 % из заработной платы и лишил водительских прав на 5 лет. На основании решения суда мотоцикл марки ИЖ обращён в доход государства.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Житель Бурятии остался без мотоцикла из-за пристрастия к алкоголю
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру
Их «развернули» прямо на границе
Мужчину дважды за год останавливали нетрезвым за рулём
Его ввели недалеко от села, где бродил серый хищник
Горожан ждёт световое представление, наполненное лирикой и весенними мотивами
На маршруте появятся новые остановки
Желающим добывать диких зверей придётся сдавать экзамены
Мужчине назначили штраф ниже низшего предела
За призовые места дадут звание кандидатов в мастера спорта
Жители республики не смогли подобраться к священному озеру
Осадки обойдут республику стороной
Акция состоится в конце марта
Очередной этап пройдёт в Иволге
Конкурс проведут в рамках празднования Масленицы
Работы планируют завершить в октябре