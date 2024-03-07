Через Бурятию в Монголию пытались вывезти подозрительные семена и овощи

Их «развернули» прямо на границе
Сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии вместе с представителями Бурятской таможни выявили нарушение законодательства в сфере карантина растений. Как выяснилось, жители Монголии пытались вывезти из России 907 упаковок семян овощных и цветочных культур, 9 килограммов лука-севка, 76 килограммов репчатого лука и свежей моркови и 62 кило сухофруктов. Всё это – без фитосанитарных сертификатов.
Семена, овощи и сухофрукты у нарушителей обнаружили на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Кяхта». Подкарантинную продукцию у иностранцев изъявили и вернули в Россию для оформления сертификатов. А на самих гостей из соседнего государства завели три административных дела по статье 10.2 КоАП РФ («Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции»).
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