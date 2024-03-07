В Улан-Удэ продлили схема движения автобусов №17













С 8 марта в Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №17 «3 уч. Ст. Дивизионная – мкрн Новая Комушка».- По многочисленным просьбам горожан, начиная с Международного женского дня, схема движения маршрута №17 в 44 квартале будет продлена от ул. Жердева до ул. Калашникова – пр. Строителей – ул. Мокрова и далее по ранее утверждённой схеме в обе стороны. Таким образом, на маршруте добавятся новые остановочные пункты: «БСМП», «Почта», «Сквер Зодчий», «ул. Мокрова», - сообщили в МУП «Городские маршруты».Отметим, конечные остановки по маршруту не изменятся.В связи с изменением схемы движения и добавлением времени на рейс на маршруте №17 изменится и расписание в будние и выходные дни: