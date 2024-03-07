Осадки обойдут республику стороной
По данным Бурятского гидрометцентра, в четверг, 7 марта, по республике переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь днём по трассе БАМ местами небольшой снег. Днём -2,+3, местами -5,-10. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах до 12 м/с.
В Улан-Удэ сегодня без осадков. Днём 0, -2 градуса, ветер восточный 3-8 м/с.
В Бурятии до трёх градусов тепла
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