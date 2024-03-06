На животных не было ветеринарных документов
На границе Бурятии сотрудники полиции и Россельхознадзора перехватили микрогрузовик с 17 овцами, которых везли в Иркутскую область из Мухоршибирского и Бичурского районов. На животных не было ветеринарных сопроводительных документов.
- Незаконные перемещения скота являются основной причиной возникновения вспышек заразных болезней животных. Болезнь переносится вместе с заражёнными животными, подстилкой и даже на колёсах транспорта. Поэтому поберегите своё хозяйство, выдерживайте скот на карантине и оформляйте необходимые документы. При выявлении нарушений правил перевозки, нарушители будут наказаны в соответствии с законодательством, - предупреждает начальник управления ветеринарии Амгалан Дармаев.
Недавно пост ДПС «Рубеж» возобновил свою работу из-за вспышки заразного узелкового дерматита в Иркутской области, где насчитывается 23 очага болезни. В связи с этим губернатор соседнего региона также подписал запрет на перемещение сельхозживотных и проведение мероприятий, связанных с перемещением и скоплением скота.
В Бурятии перехватили микрогрузовик с 17 овцами
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