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Улан-удэнцы поддержали отмену НДФЛ для многодетных

Улан-удэнцы поддержали отмену НДФЛ для многодетных
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«За» неё выступило более половины работающих горожан

Ещё прошлой осенью спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила освободить многодетных россиян от НДФЛ. По мнению председателя верхней палаты российского парламента, этим семьям не до подоходного налога – мол, им и так нужно усердно зарабатывать.

- Ну какой подоходный налог? Они работают, трудятся. Есть такие меры стимулирования, может быть, точечные, но они очень важны для семей такого рода, – цитировали тогда Матвиенко федеральные СМИ.

В конце января соответствующий законопроект внесли на рассмотрение Госдумы. Представители сервиса SuperJob решили выяснить, как к этой идее относятся работающие жители бурятской столицы. Более половины – 63% – оказались «за», причём большинство из них (72%) – мужчины. Среди женщин таковых 54%.

Улан-удэнцы от 35 до 44 лет поддерживают эту идею активнее тем, кто моложе, и тех, кто старше, а зарабатывающие свыше ста тысяч в месяц – охотнее получающих до 50 000.

Против налоговых преференций для многодетных высказываются в основном бездетные горожане (51%).
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