Спортсмены Закаменского района приняли участие в соревнованиях по шорт-треку
На прошлой неделе в городе Пенза прошла всероссийская спартакиада специальной Олимпиады России по шорт-треку. На соревнования съехались более 50 спортсменов из восьми регионов России: Бурятия, Пензенская, Владимирская, Ярославская, Нижегородская, Костромская области, Татарстан и Краснодарский край.
Бурятию впервые представила команда обучающихся Закаменской специальной (коррекционной) школы-интерната, они достойно выступили во всех состязаниях. Спортсмены завоевали 12 призовых мест.
Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по результатам спартакиады призёрами стали:
На дистанции 111 м:
1 место среди девушек - Наталья П.,
1 место среди мужчин - Кирилл П.
На дистанции 777 м:
3 место - Игорь К.
На дистанции 222 м:
2 место - Наталья П.
На дистанции 333 м:
2 место - Наталья П.,
3 место - Наталья П.
На дистанции 500 м:
1 место - Егор К.,
2 место - Кирилл П.
На дистанции 1000 м:
2 место - Игорь К.,
3 место - Егор К.
Также спортсмены Бурятии заняли третье место на «юнифайд»-эстафете на 1500 метров и победили на эстафете на 1500 м.
Школьники Бурятии успешно выступили на всероссийской спартакиаде
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