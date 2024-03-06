Школьники Бурятии успешно выступили на всероссийской спартакиаде

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Спортсмены Закаменского района приняли участие в соревнованиях по шорт-треку



На прошлой неделе в городе Пенза прошла всероссийская спартакиада специальной Олимпиады России по шорт-треку. На соревнования съехались более 50 спортсменов из восьми регионов России: Бурятия, Пензенская, Владимирская, Ярославская, Нижегородская, Костромская области, Татарстан и Краснодарский край.



Бурятию впервые представила команда обучающихся Закаменской специальной (коррекционной) школы-интерната, они достойно выступили во всех состязаниях. Спортсмены завоевали 12 призовых мест.



Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, по результатам спартакиады призёрами стали:



На дистанции 111 м:

1 место среди девушек - Наталья П.,

1 место среди мужчин - Кирилл П.



На дистанции 777 м:

3 место - Игорь К.



На дистанции 222 м:

2 место - Наталья П.



На дистанции 333 м:

2 место - Наталья П.,

3 место - Наталья П.



На дистанции 500 м:

1 место - Егор К.,

2 место - Кирилл П.



На дистанции 1000 м:

2 место - Игорь К.,

3 место - Егор К.



Также спортсмены Бурятии заняли третье место на «юнифайд»-эстафете на 1500 метров и победили на эстафете на 1500 м.



