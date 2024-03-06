В Улан-Удэ посоревнуются в изготовлении кокошников

Конкурс проведут в рамках празднования Масленицы



В Улан-Удэ пройдёт конкурс кокошников «Русская корона». Мероприятие состоится в рамках подготовки и проведения народного праздника «Масленица».



Участниками конкурса могут быть жители и гости столицы Бурятии, учащиеся образовательных учреждений, воспитанники дошкольных учреждений. Заявки для участия принимаются до 13 марта по адресу электронной почты: mauccckristall@mail.ru.



Конкурс состоится 17 марта в парке «Кристальный». Начало в 14:00. Участники пройдут дефиле в стилизованных кокошниках. Кокошники должны быть выполнены из любых материалов, в различных техниках, с соблюдением традиционных мотивов. Приветствуются авторские решения. Каждый участник может представить на конкурс не более одной работы.



Возрастное ограничение: 0+.

