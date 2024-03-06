В Бурятии закроется многофункциональный центр

Он не будет работать два дня



Жителей Бурятии вновь предупредили об изменении графика работы многофункционального центра (МФЦ). Его подкорректировали из-за предстоящего длинного уик-энда в честь международного женского дня.



В четверг, 7 марта, МФЦ закроется в 16:30. В пятницу там будет выходной. В субботу, 9-го, приём в учреждении продлится с 8:30 и до 13:00, а в воскресенье, 10-го, оно вновь приостановит работу.



В понедельник, 11-го МФЦ начнёт функционировать в обычном режиме. Эта рабочая неделя в республике будет короткой. Она продлится всего четыре дня – по 7 марта включительно.