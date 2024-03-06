06 марта

05 марта

Популярное

Улан-удэнца, запустившего хлопушки с конфетти в банке, арестовали на 10 суток

Улан-удэнца, запустившего хлопушки с конфетти в банке, арестовали на 10 суток
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ему придётся ответить за мелкое хулиганство

Житель бурятской столицы предстал перед судом за мелкое хулиганство. Его признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначили наказание – 10 суток административного ареста.

Произошло всё вечером 23 января. Мужчина заявился в филиал ПАО «Банк «ФК Открытие» в центре города и всячески мешал сотрудникам, в частности – директору офиса. Неоднократные требования покинуть кабинет он проигнорировал, сыпал нецензурными словами, вёл себя агрессивно, а потом «привёл в действие» две хлопушки с разноцветным конфетти. В помещении в это время находилось более десяти человек

На возмутителя спокойствия составили протокол и привлекли его к административной ответственности. Улан-удэнец пытался обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, однако там его оставили без изменения, а жалобу – без удовлетворения.
суд арест банк

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылась выставка пластилиновых скульптур
В Улан-Удэ открылась выставка пластилиновых скульптур
Общество, 06.03.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с выставки Элбэга Зандраева
Дизайнер из Улан-Удэ представила коллекцию на Московской неделе моды
Дизайнер из Улан-Удэ представила коллекцию на Московской неделе моды
Общество, 06.03.2024
Надежде Абзаевой в создании коллекции помогала нейросеть 
«Стали никому не нужны»: С эвакуацией бродячих собак из Бурятии начались проблемы
«Стали никому не нужны»: С эвакуацией бродячих собак из Бурятии начались проблемы
Общество, 06.03.2024
Волонтёры заявили, что пристрой животных остановился
В Бурятии на Селенге пилят лёд
В Бурятии на Селенге пилят лёд
Общество, 06.03.2024
В регионе готовятся к весеннему половодью
В райцентре в Бурятии дети превратили подъезд в туалет
В райцентре в Бурятии дети превратили подъезд в туалет
Общество, 06.03.2024
Местные жители заявили, что они ходят туда по нужде – большой и малой
С карты Бурятии исчезнет разрушающийся обезлюдевший посёлок
С карты Бурятии исчезнет разрушающийся обезлюдевший посёлок
Общество, 06.03.2024
Заозёрный навсегда сольётся с Гусиноозёрском
На Байкале в Бурятии к туристам вышла лиса
Общество, 06.03.2024
Рыжую красавицу повстречали в Гремячинске
В Улан-Удэ пассажиркам автобуса будут дарить цветы
В Улан-Удэ пассажиркам автобуса будут дарить цветы
Общество, 06.03.2024
Праздничная акция будет длиться два дня
В Бурятии попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 06.03.2024
Шаманы устроят для этого специальный обряд

В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район
В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район
Общество, 06.03.2024
Им каждую неделю приходится разоряться на автобус

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^