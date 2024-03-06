Ему придётся ответить за мелкое хулиганство
Житель бурятской столицы предстал перед судом за мелкое хулиганство. Его признали виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ и назначили наказание – 10 суток административного ареста.
Произошло всё вечером 23 января. Мужчина заявился в филиал ПАО «Банк «ФК Открытие» в центре города и всячески мешал сотрудникам, в частности – директору офиса. Неоднократные требования покинуть кабинет он проигнорировал, сыпал нецензурными словами, вёл себя агрессивно, а потом «привёл в действие» две хлопушки с разноцветным конфетти. В помещении в это время находилось более десяти человек
На возмутителя спокойствия составили протокол и привлекли его к административной ответственности. Улан-удэнец пытался обжаловать это решение в Верховном суде Бурятии, однако там его оставили без изменения, а жалобу – без удовлетворения.
Улан-удэнца, запустившего хлопушки с конфетти в банке, арестовали на 10 суток
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