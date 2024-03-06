06 марта

05 марта

Популярное

С карты Бурятии исчезнет разрушающийся обезлюдевший посёлок

С карты Бурятии исчезнет разрушающийся обезлюдевший посёлок
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заозёрный навсегда сольётся с Гусиноозёрском

Следом за посёлком Загустай к Гусиноозёрску решили присоединить ещё один – Заозёрный. Об этом власти республики попросил совет депутатов Селенгинского района. Сам населённый пункт упразднят.

Ходатайство народных избранников уже одобрили в правительстве республики. Соответствующее постановление подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ вступил в силу.

Теперь решение – за депутатами Народного Хурала. Вопрос о слиянии Заозёрного с Гусиноозёрском рассмотрят на одной из очередных сессий.

В заключении правительства говорится, что муниципальное образование «Город Гусиноозёрск» состоит из самого райцентра, Загустая (до недавнего времени) и посёлка Заозёрный. Согласно части 1 статьи 12 республиканского закона «Об административно-территориальном устройстве Бурятии», объединить населённые пункты можно, если они, по сути, уже слились друг с другом, а их инфраструктура стала единой.

Ещё в 2012 году райсовет утвердил новый генплан городского поселения, согласно которому Заозёрный является частью Гусиноозёрска. Их соединяет грунтовая дорога. После присоединения первый утратит самостоятельный статус и его исключат из реестра административно-территориальных единиц и населённых пунктов Бурятии.

Согласно актам от 25 сентября 2019-го и 1 октября 2022 года, в посёлке никто не живёт. Людей расселили и все они перебрались в районный центр – в маневренный фонд. В Заозёрном осталось 11 многоквартирных домов, которые находятся в заброшенном состоянии. Окна в квартирах выбиты, полы, балконы и крыши разобраны, отопления нет. Кроме того, блага цивилизации отсутствуют в местной школе и детском саду. Официальное присоединение населённого пункта к Гусиноозёрску призвано упростить порядок и процедуру финансирования на его восстановление и развитие. 
упразднение депутаты Народный Хурал инициатива глава Бурятии

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии на Селенге пилят лёд
В Бурятии на Селенге пилят лёд
Общество, 06.03.2024
В регионе готовятся к весеннему половодью
В райцентре в Бурятии дети превратили подъезд в туалет
В райцентре в Бурятии дети превратили подъезд в туалет
Общество, 06.03.2024
Местные жители заявили, что они ходят туда по нужде – большой и малой
С карты Бурятии исчезнет разрушающийся обезлюдевший посёлок
С карты Бурятии исчезнет разрушающийся обезлюдевший посёлок
Общество, 06.03.2024
Заозёрный навсегда сольётся с Гусиноозёрском
На Байкале в Бурятии к туристам вышла лиса
Общество, 06.03.2024
Рыжую красавицу повстречали в Гремячинске
В Улан-Удэ пассажиркам автобуса будут дарить цветы
В Улан-Удэ пассажиркам автобуса будут дарить цветы
Общество, 06.03.2024
Праздничная акция будет длиться два дня
В Бурятии попросят об излечении всех людей от болезней
В Бурятии попросят об излечении всех людей от болезней
Общество, 06.03.2024
Шаманы устроят для этого специальный обряд

В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район
В Бурятии люди переплачивают за поездки в соседний район
Общество, 06.03.2024
Им каждую неделю приходится разоряться на автобус

В Бурятии столкнулись два грузовика
В Бурятии столкнулись два грузовика
Общество, 06.03.2024
Из-за этого на федеральной трассе пришлось ввести реверс
У участников СВО в Бурятии появился приоритет при обращении к властям
У участников СВО в Бурятии появился приоритет при обращении к властям
Общество, 06.03.2024
Это коснётся мобилизованных, контрактников и добровольцев

В микрорайоне Улан-Удэ отключают отопление и горячую воду
В микрорайоне Улан-Удэ отключают отопление и горячую воду
Общество, 06.03.2024
Причиной стали ремонтные работы на теплосетях
Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца
Пожарные исполнили мечту юного улан-удэнца
Общество, 06.03.2024
Мальчик часто с восхищением наблюдал за пожарными машинами

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^