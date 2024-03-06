В райцентре Бурятии капитально ремонтируют дом культуры

Общество, Фото: пресс-служба правительства РБ

Работы планируют завершить в октябре



В посёлке Заиграево в Бурятии начался капремонт дома культуры. На объекте работают два подрядчика, степень готовности составляет 19%.



По госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» на ремонт выделено 79,1 млн рублей. Проектом предусмотрены ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входной группы с ограждением, устройство пандусов и бетонного крыльца, замена полов, ремонт стен, потолков, электроосвещения, вентиляции теплового узла. Также закупят кресла для зрительного зала, световое и звуковое оборудование, зеркала для кабинета хореографии.



Ремонт планируют завершить в октябре этого года, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

