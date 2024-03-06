В космос запущен первый коммерческий спутник Монголии

Общество, Фото: Ondo Space

Аппарат вышел на околоземную орбиту



5 марта запущен первый частный спутник Монголии. В 2017 году страна запустила спутник «Мазаалай», и через 7 лет, на этот раз на околоземную орбиту был выведен спутник под названием «Ondo Space». Первый коммерческий спутник был выведен на околоземную орбиту вчера утром в 5:04 из американского штата Калифорния с помощью космического аппарата «Space X». Запуск транслировался в прямом эфире.



Спутник «Ondo Space» был собран молодыми монгольскими специалистами в лаборатории японского технологического института Кюсю. Монгольские учёные и специалисты, участвовавшие в создании спутника «Мазаалай», также сотрудничали в создании и запуске нового космического аппарата. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

