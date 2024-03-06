В Улан-Удэ напишут всебурятский диктант

Акция состоится в конце марта



Всемирная акция «Всебурятский диктант «Эрдэм» в этом году пройдёт 23 марта. Это ежегодное социально значимое мероприятие, направленное на сохранение бурятского языка и его популяризацию.



Участниками могут стать все желающие, владеющие бурятским языком, независимо от возраста, национальности и места проживания. Для тех, кто не имеет возможности очного участия, организуется диктант в режиме онлайн. Онлайн-участник должен сообщить организаторам о своём намерении принять участие в акции, заполнить бланк для написания диктанта, отсканировать и направить до 23 марта на электронную почту: erdem.diktant@yandex.ru.



В Улан-Удэ диктант для взрослых состоится в зале деловых встреч и переговоров национальной библиотеки РБ в 10:00. Также в Бурятии, как и в предыдущие годы, будут организованы территориальные площадки для проведения акции в оффлайн формате.



Каждый участник получит сертификат, онлайн-участники - электронный сертификат. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



Возрастное ограничение: 6+.

