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Школы Бурятии обеспечат учебниками за счёт бюджета республик

Школы Бурятии обеспечат учебниками за счёт бюджета республик
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Учебники уже поступили во все муниципальные образования региона

В 2024-2025 учебном году ученики школ Бурятии будут полностью обеспечены учебниками за счёт бюджета республики. Напомним, что с прошлого учебного года по федеральным стандартам, утверждённым приказом министерства просвещения Российской Федерации, все школы должны быть обеспечены на 100% учебниками в соответствии с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

За 2023 год было приобретено более 350 тысяч экземпляров учебников, в том числе для первых и пятых классов. А в 2024 году было принято решение приобрести дополнительное количество учебников.

- Для обеспечения учебниками обучающихся 2, 3, 6, 7 классов из республиканского бюджета дополнительно, по решению главы Республики Бурятия Алексея Самбуевича Цыденова, в декабре 2023 года было выделено финансирование на сумму около 500 тысяч рублей. Заключён контракт с издательством «Просвещение» на поставку учебников в количестве более 650 тысяч экземпляров. Данные учебники на сегодняшний день поступили во все муниципальные образования, после будут распределены по школам, - прокомментировала Наталья Сандакова, первый заместитель министра образования и науки РБ – председатель комитета по науке и профессиональному образованию.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, в 2023 году были приобретены учебники истории для обучающихся 10-11 классов в количестве около 30 тысяч экземпляров. В 2024 году, также предусмотрено финансирование на приобретение учебников образовательными организациями на сумму более 200 миллионов рублей.

Бурятия школа учебники образование

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