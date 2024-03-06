Голосование за них состоится с 15 по 17 марта
В Иркутске представили 10 объектов на голосование за благоустройство территорий в 2025 году. Территории, набравшие наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
– В 2023-м за объекты благоустройства свои голоса отдали 67 тысяч человек. В этом году представлены 10 концепций: 1 мемориальный комплекс, 3 парка и 6 общественных пространств. Их предложили иркутяне в ходе общественных слушаний, встреч глав с населением, социальных сетях, – отметил мэр города Руслан Болотов.
Для благоустройства в 2025 году предложены следующие общественные территории:
- улица Карла Маркса (2 этап),
- сквер у драматического театра им. Н.П. Охлопкова, в том числе территория от памятника Вампилова до дома актера (переулок Хасановский, 1),
- площадь Декабристов,
- Русско-амурский мемориальный комплекс (2 этап),
- территория возле танка «Иркутский комсомолец»,
- привокзальная площадь железнодорожного вокзала «Иркутск-Пассажирский»,
- падь Долгая (мкр. Университетский и мкр. Первомайский) (4 этап),
- парк «Комсомольский» (4 этап),
- аллея «Здоровья» по улице Розы Люксембург (2 этап),
- сад Томсона (3 этап).
Жители могут выбрать территорию, которая будет благоустроена в 2025 году в ходе всероссийского голосования за объекты благоустройства. С 15 по 17 марта это можно сделать лично в пунктах проведения голосования, сообщает администрация Иркутска.
В Иркутске назвали территории – кандидаты на благоустройство в 2025 году
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Акция состоится в конце марта
Очередной этап пройдёт в Иволге
Конкурс проведут в рамках празднования Масленицы
Работы планируют завершить в октябре
Победителей определили в трёх дисциплинах
Спортсмены Закаменского района приняли участие в соревнованиях по шорт-треку
Аппарат вышел на околоземную орбиту
Голосование за них состоится с 15 по 17 марта
Учебники уже поступили во все муниципальные образования региона
Наименование присвоено за массовый героизм и отвагу
Ремонт проведут от Никольска до Шергино
Её приобрели в феврале
Мероприятие было посвящено 55-й годовщине боёв на Даманском
Работы проведут в Бурятии и Иркутской области
Также он завоевал бронзовую награду турнира