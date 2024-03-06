06 марта

05 марта

Популярное

В Иркутской области провели первый чемпионат по гонкам дронов

В Иркутской области провели первый чемпионат по гонкам дронов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Победителей определили в трёх дисциплинах

В Иркутской области состоялся первый открытый чемпионат по гонкам дронов. Он прошёл на площадке Ангарского индустриального техникума (АИТ). В состязаниях приняли участие 30 спортсменов-пилотов из Ангарска и Иркутска, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам организаторов, в соревнованиях приняли участие спортсмены от 8 до 20 лет. В дрон-рейсинге были предусмотрены два этапа. Первый – гонки на симуляторе в специальной компьютерной программе. Второй – управление 75-миллиметровым дроном или мини-квадрокоптером на специально оборудованной трассе в спортивном зале техникума. Полосу препятствий оборудовали специалисты АИТ, беспилотники и очки виртуальной реальности предоставила федерация гонок дронов. Спортсменам требовалось точно и быстро провести беспилотный летательный аппарат по заданной траектории.

Победителей первого открытого чемпионата по гонкам дронов определили в трёх дисциплинах. Тимофей Мальцев из Ангарского индустриального техникума победил в дисциплине «Полёт на симуляторах», а Михаил Елизарьев из центра технического творчества «Сигма» (Иркутск) стал первым сразу в двух дисциплинах: «Класс 75 мм» и «Тини вупы» (мини- или наноквадрокоптеры).

Напомним, что в декабре 2023 года Иркутская область вошла в число 30 регионов России – победителей конкурсного отбора на получение в 2024 году субсидии из федерального бюджета на создание условий в образовательных организациях для реализации образовательных процессов по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем гражданского назначения. В государственную программу области «Развитие образования» уже внесены необходимые изменения в части включения в неё мероприятий по оснащению образовательных организаций оборудованием, на котором будут обучать созданию беспилотных авиационных систем.

– Регион получит порядка 270 млн рублей из федерального бюджета на оснащение Ангарского индустриального техникума и 17 общеобразовательных организаций в Иркутске, Ангарске, Братске и Черемхово, – отметил глава Правительства Константин Зайцев.

Иркутская область дроны беспилотные летательные аппараты чемпионат

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ напишут всебурятский диктант
В Улан-Удэ напишут всебурятский диктант
Общество, 06.03.2024
Акция состоится в конце марта
В Улан-Удэ посоревнуются в изготовлении кокошников
В Улан-Удэ посоревнуются в изготовлении кокошников
Общество, 06.03.2024
Конкурс проведут в рамках празднования Масленицы
В райцентре Бурятии капитально ремонтируют дом культуры
В райцентре Бурятии капитально ремонтируют дом культуры
Общество, 06.03.2024
Работы планируют завершить в октябре
В Иркутской области провели первый чемпионат по гонкам дронов
В Иркутской области провели первый чемпионат по гонкам дронов
Общество, 06.03.2024
Победителей определили в трёх дисциплинах
Школьники Бурятии успешно выступили на всероссийской спартакиаде
Школьники Бурятии успешно выступили на всероссийской спартакиаде
Общество, 06.03.2024
Спортсмены Закаменского района приняли участие в соревнованиях по шорт-треку
В космос запущен первый коммерческий спутник Монголии
В космос запущен первый коммерческий спутник Монголии
Общество, 06.03.2024
Аппарат вышел на околоземную орбиту
Школы Бурятии обеспечат учебниками за счёт бюджета республик
Школы Бурятии обеспечат учебниками за счёт бюджета республик
Общество, 06.03.2024
Учебники уже поступили во все муниципальные образования региона
29-я армия ВВО из Забайкалья стала «гвардейской»
29-я армия ВВО из Забайкалья стала «гвардейской»
Общество, 06.03.2024
Наименование присвоено за массовый героизм и отвагу
В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги к Байкалу
В Бурятии отремонтируют ещё один участок дороги к Байкалу
Общество, 06.03.2024
Ремонт проведут от Никольска до Шергино
В Улан-Удэ почтили память павших пограничников
В Улан-Удэ почтили память павших пограничников
Общество, 06.03.2024
Мероприятие было посвящено 55-й годовщине боёв на Даманском
Борец из Бурятии стал абсолютным чемпионом по якутской борьбе
Борец из Бурятии стал абсолютным чемпионом по якутской борьбе
Общество, 06.03.2024
Также он завоевал бронзовую награду турнира

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^