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«Стали никому не нужны»: С эвакуацией бродячих собак из Бурятии начались проблемы

«Стали никому не нужны»: С эвакуацией бродячих собак из Бурятии начались проблемы
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Волонтёры заявили, что пристрой животных остановился

После того, как в республике одобрили закон, разрешающий усыпление беспризорных животных, их начали массово вывозить из Бурятии. Однако недавно с эвакуацией питомцев начались проблемы – в феврале от эвтаназии спасли всего 23. Это почти в пять раз меньше, чем месяцем ранее.

- Пристрой остановился. Желающих забрать животных практически нет. Эвтаназию приостановили, а мы с собаками стали никому не нужны, – рассказали в местном фонде «Собака счастья».

Шесть четвероногих отправились к новым хозяевам: три – в соседний Иркутск и три – в Москву. А ещё 17 – в приюты и к волонтёрам, которые проследят за их здоровьем и найдут дом.

- В общей сложности с января мы вывезли из приюта «Ананда» 258 собачек плюс 10 забрали сами иркутские волонтёры, – подчеркнули на официальной странице организации во «ВКонтакте». – С одной стороны, каждый вывоз – это хорошие новости: хвостики уехали в лучшую жизнь. Но сейчас ситуация другая. Впереди – тишина. Нет запланированных рейсов и принимающих ручек, а собак в приюте становится больше из-за отлова.

Жителей Бурятии призвал посодействовать пристрою всеми доступными способами – распространять информацию о псах в соцсетях и писать обращения в районные группы.

Месяц назад состоялось очередное заседание по нашумевшему «собачьему» закону. Верховный суд РБ приостановил производство по делу для консультации с Конституционным судом (КС) РФ. Об этом сообщили в объединении для защиты прав животных в России, ранее подключившееся к этой истории.

- Удовлетворены ходатайства истцов и ответчиков о направлении запроса в Конституционный суд Российской Федерации для разъяснений по применению федерального закона № 498 («Об ответственном обращении с животными») и соответствию его положений Конституции, – рассказали ранее на официальной странице организации во «ВКонтакте». – Производство приостановлено до получения ответа.

Кроме того, истцы ходатайствовали о приостановлении действия закона об эвтаназии на время рассмотрения запроса в КС РФ. И вот в конце февраля стало известно, что умерщвление четвероногих поставили на паузу.
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