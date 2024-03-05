Из Бурятии принудительно выдворят гражданина Узбекистана

Мужчина нарушил срок пребывания в стране



В Бурятии перед судом предстал гражданин Узбекистана. Он не покинул Россию осенью 2023 года, когда у него закончился срок временного пребывания.



Постановлением Гусиноозёрского городского суда мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ.



- Ему назначен штраф в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе суда.

