Электричества не будет в течение 8 часов
Сегодня, 5 марта, в Улан-Удэ с 9:00 до 17:00 вновь будет произведено отключение электроэнергии для капитального ремонта высоковольтной линии. Об этом сообщает администрация Октябрьского района.
Под отключение опять попадут потребители в посёлке Забайкальский: 17 квартал, 17-18; 18 квартал, 1-19, 31а; 19 квартал, 10; 20 квартал, 11-42, 10/9; 21 квартал, 3-21; 22 квартал, 1-2; 25 квартал, 1-2; 29 квартал, 3, 43в, 43г, 43б; микрорайон Тепличный, 6-15; ул. Речная, 43б, 43а; насосная МУП «Водоканал» в 20-м квартале.
Также света не будет на улицах Клюквенная и Ореховая.
В Улан-Удэ опять отключат свет
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