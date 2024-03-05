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В Бурятии сообщили ещё об одном учителе физкультуры, ударившем ребёнка

В Бурятии сообщили ещё об одном учителе физкультуры, ударившем ребёнка
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
К ситуации уже подключилась детский омбудсмен

Накануне уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина заявила, что взяла под личный контроль проверку, которую начали после недавнего конфликта между преподавателем физкультуры и 15-летним учеником в одной из школ Северобайкальска. Подобный инцидент, как выяснилось, произошёл в то же день, 29 февраля, ещё в одной школе – уже в Баунтовском районе.

- Учитель физкультуры в Багдаринской школе ударил ученика пятого класса, – написала Ганькина на своей странице во «ВКонтакте». – Органы управления образования и сотрудники полиции проводят проверки, выводы которых и принятые меры находятся на контроле уполномоченного.

По словам детского омбудсмен, это уже третий случай «применения непедагогичных мер воздействия в отношении несовершеннолетних» с начала года. Она направила в Минобрнауки РБ обращение о необходимости принять меры по профилактике нарушения прав детей. 

Подробности и причины этих конфликтов не уточняются. Пока известно лишь, что школьник из Северобайкальска обратился в медучреждение. После осмотра выяснилось, что у него – ушиб коленного сустава. Сотрудники ПДН вскоре организовали проверку.

- Опрошены несовершеннолетний и педагог образовательного учреждения. Подросток направлен на судебно-медицинскую экспертизу, – рассказали ранее «Байкал-Daily» в пресс-службе МВД по Бурятии и добавили, что после СМЭ правоохранительные органы примут правовое решение.

Историю о нападении на мальчика рассказали в соцсетях. Согласно версии, изложенной в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте», началось всё с того, что кто-то якобы разбросал в раздевалке хлеб и обвинили в этом ребят из класса, где учится ребёнок. Потом дело, мол, дошло до рукоприкладства, а на поднявшийся крик прибежала вся школа. Однако, как удалось выяснить «Байкал-Daily», причина скандала в другом и в этой версии из Интернета много неточностей. В Интернете тем временем вступились за уволенного преподавателя, придя к выводу, что подросток мог что-то и приукрасить.
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