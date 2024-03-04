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В Улан-Удэ устранили четыре десятка засоров

В Улан-Удэ устранили четыре десятка засоров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Специалистам пришлось промыть более 1000 метров канализации

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в Улан-Удэ за последнюю неделю – с 26 февраля по 3 марта включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 11 повреждений на сетях и 8 из них – без отключения ХВС.

Кроме того, специалисты устранили 41 засор. Неделей ранее было 48. В Улан-Удэ промыли 14 участков канализационных сетей протяжённостью 1119 метров, отремонтировали 21 водоколонку и отогрели 123. 

На днях жителей бурятской столицы в очередной раз призвали не смывать в унитазы что попало, а доносить мусор до ведра. Многие по-прежнему путают с ним канализацию и потому сотрудникам МУП приходится устранять засоры каждую неделю. Как сообщили в официальном telegram-канале предприятия, они случаются из-за попадания в трубы посторонних и зачастую – удивительных предметов.
Водоканал канализация

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