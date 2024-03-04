В роддоме в Улан-Удэ за месяц родилось 368 детей

Самым крупным из них оказался мальчик, появившийся на свет 23 февраля



За последний месяц зимы в республиканском перинатальном центре (РПЦ) в Улан-Удэ на свет появилось 368 детей – 179 мальчиков и 189 девочек. Среди них – 11 двоен.



Самым крупным стал малыш весом 5480 граммов и ростом 59 сантиметров, родившийся 23 февраля, в День защитника Отечества. Самой маленькой оказалась 29-сантиметровая девочка, весившая на тот момент всего 620 граммов, рассказали на официальной странице РПЦ.



В наиболее «плодовитый» день – 9 февраля – в перинатальном центре 23 раза приняли роды. Тогда на свет появились 11 мальчиков и 12 девочек.

