В Бурятии наградили победителей конкурса соцпроектов

Им вручили сертификаты на 100 000 рублей



1 марта в Улан-Удэ состоялась церемония награждения команд-победителей республиканского конкурса социальных проектов «Жить и работать в Бурятии».



Напомним, что ранее, в ходе конкурсного отбора были проведены стратегические сессии «Социальные инициативы для решения жизненных ситуаций» в пяти районах Бурятии. По итогам стратегических сессий в каждом из районов были отобраны три лучших проекта. Второй отборочный тур состоялся в рамках I республиканского патриотического форума, где участники презентовали свои проекты.



Победителями стали:

- Заиграевский район, проект «Дом.03»;

- Селенгинский район, проект «Я могу»;

- Еравнинский район, проект «Школа молодого медика»;

- Тарбагатайский район, проект «Тропа выживания: гора Казачья»;

- Кяхтинский район, проект «Передвижной театр кукол: Театр – играть могут все!».



После награждения, во второй части мероприятия финалисты рассказали о первых результатах реализации, поделились планами на будущее. Презентации прошли в формате активного диалога. Гости церемонии дали краткие рекомендации, практические советы, обсудили с участниками меры поддержки.



Всем командам были вручены дипломы победителей и сертификаты на 100 000 рублей, сообщает Бурятский республиканский институт образовательной политики.

