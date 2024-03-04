Школы Улан-Удэ получат новые учебники

Общество, Фото: управление по информационной политике Улан-Удэ

Они соответствуют всем образовательным госстандартам



279 тысяч новых учебников поступили в Улан-Удэ. В ближайшее время их выдадут всем школам города.



Поступившие учебники для 2-х, 3-х, 6-х и 9-х классов по предметам: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, английский язык, география и биология, физика, математика, геометрия и другие. Об этом сообщили в комитете по образованию администрации г. Улан-Удэ.



Новые учебники соответствуют всем федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС).



