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Новые сирены для оповещения о ЧС установят в Улан-Удэ

Новые сирены для оповещения о ЧС установят в Улан-Удэ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они появятся уже в этом году

Три новых электросирены для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях установят в Улан-Удэ в 2024 году. Они появятся на улицах Тарбагатайская, Бабушкина и в микрорайоне Аэропорт.

На сегодня в столице Бурятии действует 55 электросирен. Для полного покрытия города сигналом оповещения необходимо приобрести ещё свыше 50 таких устройств. В мэрии Улан-Удэ рассчитывают закрыть этот вопрос к 2030 году.

- Предвещаю некоторые вопросы о том, почему сигнал не слышно в густонаселённых местах – 40-е кварталы, ПВЗ, Шишковка. Первоначальная задача была – это сконцентрировать систему оповещения на особых рисках – лесные пожары и зоны паводка. Финансирование у нас ежегодное, и мы надеемся, что к 2030 году вопрос о полном покрытии города экстренной системой оповещения будет закрыт, - сообщил на брифинге заместитель председателя комитета по гражданской обороне, ЧС и общественной безопасности Дмитрий Фёдоров.

Как сообщал «Байкал-Daily», ближайшая плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения пройдёт 6 марта в 10:43 утра. Улан-удэнцев просили не пугаться и сохранять спокойствие.

сирены

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