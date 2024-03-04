04 марта

03 марта

Популярное

Бурятию и Забайкалье посетил известный врач-реабилитолог

Бурятию и Забайкалье посетил известный врач-реабилитолог
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Он побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ и Чите

В субботу, 2 марта, в Бурятии с рабочей поездкой побывал директор федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко. В Улан-Удэ он посетил республиканский базовый медколледж имени Э.Р. Раднаева, республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко и центр восточной медицины.

В медицинском колледже Андрей Гречко провёл встречу со студентами и ответил на их вопросы. В центре восточной медицины гостю показали зал ЛФК и механотерапии, отделения медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и с заболеваниями костно-мышечной и периферической нервной систем. Андрей Гречко пригласил коллег в федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии для обмена опытом, также он считает, что его коллегам будет интересно познакомиться с традиционными методиками, применяемыми в центре восточной медицины для реабилитации пациентов.

– Планируется совместная научная работа в области реабилитации. В республиканской клинической больнице также наметили конкретные планы по взаимодействию, обучению, стажировкам и многому другому, – отметила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

Как сообщает пресс-служба правительства РБ, Андрей Гречко – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Он создал и возглавил новое научно-клиническое направление – ранняя медико-социальная реабилитация пациентов с тяжёлыми повреждениями головного мозга и других органов. Сегодня Андрей Гречко и его коллеги активно помогают участникам специальной военной операции, внедряя современные методы в реабилитации и лечении.

В настоящее время Андрей Гречко находится с рабочим визитом в Чите. Он встретился с губернатором Забайкалья Александром Осиповым, где озвучил свои предложения.

- В этом году мы планируем провести в вашем регионе совместную конференцию по критическим состояниям. Мы являемся отраслевым центром, который занимается этими проблемами. Это пациенты с минно-взрывными ранениями – самая тяжёлая категория пациентов. Мы много работаем на линии соприкосновения, выполняем прямо там тяжёлые операции на открытом головном мозге. Мы приложим все усилия, чтобы эти технологии и те методы и методики, которые нами разработаны, мы смогли тиражировать в учреждения здравоохранения краевой больницы в вашем регионе, - заявил Андрей Гречко.

Бурятия здравоохранение Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Студенты Бурятии стали призёрами волейбольного чемпионата
Студенты Бурятии стали призёрами волейбольного чемпионата
Общество, 04.03.2024
В Красноярске завершились игры студенческой волейбольной лиги России
Бурятию и Забайкалье посетил известный врач-реабилитолог
Бурятию и Забайкалье посетил известный врач-реабилитолог
Общество, 04.03.2024
Он побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ и Чите
В Бурятии установили рекорд по разбиванию хребтовой кости
В Бурятии установили рекорд по разбиванию хребтовой кости
Общество, 04.03.2024
В столице республики соревновались костоломы России и Монголии
В Улан-Удэ устранили четыре десятка засоров
В Улан-Удэ устранили четыре десятка засоров
Общество, 04.03.2024
Специалистам пришлось промыть более 1000 метров канализации

В роддоме в Улан-Удэ за месяц родилось 368 детей
В роддоме в Улан-Удэ за месяц родилось 368 детей
Общество, 04.03.2024
Самым крупным из них оказался мальчик, появившийся на свет 23 февраля
В Бурятии продолжается набор желающих служить по контракту
В Бурятии продолжается набор желающих служить по контракту
Общество, 04.03.2024
Принимают желающих в возрасте от 18 до 50 лет
Молодёжь Бурятии призывает сходить на выборы
Молодёжь Бурятии призывает сходить на выборы
Общество, 04.03.2024
«Время действовать!» - отмечают молодые люди
Звёзды ТНТ поздравили жителей Бурятии с Белым месяцем
Звёзды ТНТ поздравили жителей Бурятии с Белым месяцем
Общество, 04.03.2024
К жителям республики обратились Ольга Картункова и Азамат Мусагалиев
В хризантемах в Улан-Удэ нашли кое-что нехорошее
В хризантемах в Улан-Удэ нашли кое-что нехорошее
Общество, 04.03.2024
В цветах «завелись» западные вредители

Зоозащитники нажаловались на улан-удэнца из-за «истязания» собак
Зоозащитники нажаловались на улан-удэнца из-за «истязания» собак
Общество, 04.03.2024
После этого к мужчине нагрянули с проверкой
Борец из Бурятии вышел в финал первенства России
Борец из Бурятии вышел в финал первенства России
Общество, 04.03.2024
Результаты станут известны сегодня вечером
Антитеррористические учения прошли на вокзале в Иркутске
Антитеррористические учения прошли на вокзале в Иркутске
Общество, 04.03.2024
В ходе преследования «диверсанты» оказали сопротивление и укрылись в нежилом здании
Жителям Бурятии посоветовали мыть консервы
Жителям Бурятии посоветовали мыть консервы
Общество, 04.03.2024
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем это нужно

В Бурятии уволился бессменный главврач наркодиспансера
В Бурятии уволился бессменный главврач наркодиспансера
Общество, 04.03.2024
Андрей Михеев ушёл в отпуск с последующим увольнением

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^