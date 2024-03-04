Бурятию и Забайкалье посетил известный врач-реабилитолог

Он побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ и Чите
В субботу, 2 марта, в Бурятии с рабочей поездкой побывал директор федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии Андрей Гречко. В Улан-Удэ он посетил республиканский базовый медколледж имени Э.Р. Раднаева, республиканскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко и центр восточной медицины.
В медицинском колледже Андрей Гречко провёл встречу со студентами и ответил на их вопросы. В центре восточной медицины гостю показали зал ЛФК и механотерапии, отделения медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы и с заболеваниями костно-мышечной и периферической нервной систем. Андрей Гречко пригласил коллег в федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии для обмена опытом, также он считает, что его коллегам будет интересно познакомиться с традиционными методиками, применяемыми в центре восточной медицины для реабилитации пациентов.
– Планируется совместная научная работа в области реабилитации. В республиканской клинической больнице также наметили конкретные планы по взаимодействию, обучению, стажировкам и многому другому, – отметила министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
Как сообщает пресс-служба правительства РБ, Андрей Гречко – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН. Он создал и возглавил новое научно-клиническое направление – ранняя медико-социальная реабилитация пациентов с тяжёлыми повреждениями головного мозга и других органов. Сегодня Андрей Гречко и его коллеги активно помогают участникам специальной военной операции, внедряя современные методы в реабилитации и лечении.
В настоящее время Андрей Гречко находится с рабочим визитом в Чите. Он встретился с губернатором Забайкалья Александром Осиповым, где озвучил свои предложения.
- В этом году мы планируем провести в вашем регионе совместную конференцию по критическим состояниям. Мы являемся отраслевым центром, который занимается этими проблемами. Это пациенты с минно-взрывными ранениями – самая тяжёлая категория пациентов. Мы много работаем на линии соприкосновения, выполняем прямо там тяжёлые операции на открытом головном мозге. Мы приложим все усилия, чтобы эти технологии и те методы и методики, которые нами разработаны, мы смогли тиражировать в учреждения здравоохранения краевой больницы в вашем регионе, - заявил Андрей Гречко.
Бурятию и Забайкалье посетил известный врач-реабилитолог
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Красноярске завершились игры студенческой волейбольной лиги России
Он побывал с рабочим визитом в Улан-Удэ и Чите
В столице республики соревновались костоломы России и Монголии
Специалистам пришлось промыть более 1000 метров канализации
Самым крупным из них оказался мальчик, появившийся на свет 23 февраля
Принимают желающих в возрасте от 18 до 50 лет
«Время действовать!» - отмечают молодые люди
К жителям республики обратились Ольга Картункова и Азамат Мусагалиев
Они появятся уже в этом году
В цветах «завелись» западные вредители
После этого к мужчине нагрянули с проверкой
Результаты станут известны сегодня вечером
В ходе преследования «диверсанты» оказали сопротивление и укрылись в нежилом здании
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем это нужно
Андрей Михеев ушёл в отпуск с последующим увольнением