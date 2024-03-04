Зоозащитники нажаловались на улан-удэнца из-за «истязания» собак





В республиканское управление ветеринарии обратились местные зоозащитники. Они сообщили, что один из жителей бурятской столицы «истязает, не кормит и не выгуливает» трёх своих собак. К мужчине с профилактическим визитом отправился сотрудник ведомства.В итоге информация о жестоком обращении с животными не подтвердилась. Они не выглядели истощёнными или измученными. Однако одна собака ютилась на балконе без тёплой подстилки, прямо среди мусора.Улан-удэнцу объявили предостережение и провели с ним профбеседу. Владелец псов быстро устранил нарушения, убрался на балконе и обустроил лежанку. Теперь он ежемесячно сообщает, что кормит и регулярно выгуливает питомцев.В ветуправлении тем временем напомнили, что за жестокое обращение с животными (без признаков уголовно наказуемого деяния) грозит наказание.