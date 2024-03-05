В России считают воробьёв

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Акция стартовала 4 марта



С 4 по 10 марта проводится всероссийская перепись воробьёв. Мероприятие объединит усилия учёных и всех любителей природы для обеспечения своевременного получения актуальных сведений о численности популяций полевого и домового воробья в России с целью недопущения сокращения численности, сохранения и восстановления этих видов.



Как сообщают организаторы, в последние десятилетия численность воробьёв стала резко сокращаться. Причин выделяют множество. Основные из них:

- В новых домах практически нет ниш, в которых раньше птицы укрывались от непогоды и безопасно выводили птенцов;

- Методы ведения сельского хозяйства и благоустройства парков, в том числе стрижка газонов, не дают созреть семенам для питания взрослых птиц;

- Обработка растений ядохимикатами от вредителей снижает шансы успешно вывести птенцов из-за нехватки еды.

Особенно страдает популяция домового воробья, численность которого во многих обследованных регионах снизилась катастрофически.



С 4 по 10 марта необходимо найти и посчитать количество встреченных воробьёв, сфотографировать и запомнить координаты места встречи. Затем ответственно внести эти данные на сайт акции. На сайте можно запросить именные электронные сертификаты для себя и всех членов своей команды со статистикой участия.



По итогам переписи будет опубликован рейтинг среди регионов по числу подсчитанных птиц, количеству участников и мест наблюдений.



Возрастное ограничение6: 0+.

