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В России считают воробьёв

В России считают воробьёв
Общество,  Фото:Баир Мохосоев
Акция стартовала 4 марта

С 4 по 10 марта проводится всероссийская перепись воробьёв. Мероприятие объединит усилия учёных и всех любителей природы для обеспечения своевременного получения актуальных сведений о численности популяций полевого и домового воробья в России с целью недопущения сокращения численности, сохранения и восстановления этих видов.

Как сообщают организаторы, в последние десятилетия численность воробьёв стала резко сокращаться. Причин выделяют множество. Основные из них:
- В новых домах практически нет ниш, в которых раньше птицы укрывались от непогоды и безопасно выводили птенцов;
- Методы ведения сельского хозяйства и благоустройства парков, в том числе стрижка газонов, не дают созреть семенам для питания взрослых птиц;
- Обработка растений ядохимикатами от вредителей снижает шансы успешно вывести птенцов из-за нехватки еды.
Особенно страдает популяция домового воробья, численность которого во многих обследованных регионах снизилась катастрофически.

С 4 по 10 марта необходимо найти и посчитать количество встреченных воробьёв, сфотографировать и запомнить координаты места встречи. Затем ответственно внести эти данные на сайт акции. На сайте можно запросить именные электронные сертификаты для себя и всех членов своей команды со статистикой участия.

По итогам переписи будет опубликован рейтинг среди регионов по числу подсчитанных птиц, количеству участников и мест наблюдений.

Возрастное ограничение6: 0+.
акция перепись птицы природа наука

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