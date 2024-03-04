В интернете создают цифровой музей БАМа

Присланные фотографии расскажут историю строительства магистрали



Запущен интерактивный проект «Народный музей БАМа» к 50-летию строительства Байкало-Амурской магистрали. В основе проекта – фотографии из архивов участников всенародной стройки.



Снимки, связанные с историей БАМа, можно отправить на страницу проекта до 28 апреля. На основе собранного архива будет создан цифровой музей.



- Это могут быть снимки, которые сделаны непосредственно на стройке, или фото напоминающих о ней предметов, что хранятся в вашем доме. Рюкзак, с которым ездил на БАМ папа, письма, которые слала из тайги мама, самодельная ёлочная игрушка, которой украшали ёлку в бамовском посёлке, или статья в газете о трудовых подвигах ваших родственников-строителей магистрали и другое, - рассказали организаторы.



Отправляя фотографию, нужно рассказать, что на ней изображено, когда снимок сделан, какая история связана с фото людей или памятных предметов и какую роль БАМ сыграл в жизни семьи. Это может быть короткое описание.



- БАМ проходит по территории Амурской и Иркутской областей, Забайкальского и Хабаровского краёв, Бурятии и Якутии. Строительство магистрали началось в конце 1930-х годов, но основные работы были развёрнуты в 1974 году, когда Байкало-Амурскую железнодорожную магистраль объявили всесоюзной ударной комсомольской стройкой. 8 июля 1974 года вышло постановление правительства СССР № 561 «О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали», что считается датой рождения дороги, - сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



Возрастное ограничение: 0+.

