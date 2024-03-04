Антитеррористические учения прошли на вокзале в Иркутске

В ходе преследования «диверсанты» оказали сопротивление и укрылись в нежилом здании



Антитеррористические учения силовых и специальных служб прошли на железнодорожном вокзале Иркутск-Сортировочный.



По сценарию учения, в здании вокзала и на цистерне железнодорожного состава было обнаружено самодельное взрывное устройство. Дополнительно получена информация о совершении вооружёнными лицами нападения на экипаж ГИБДД.



В ходе преследования «диверсанты» оказали сопротивление и укрылись в нежилом здании.



- Сотрудники сводной группировки силовых ведомств обезвредили взрывное устройство и блокировали «злоумышленников». В дальнейшем бойцы специальных подразделений отработали навыки штурма здания и нейтрализации преступников, - рассказали в управлении Росгвардии по Иркутской области.



Руководством учений отметило «высокий уровень подготовки личного состава к действиям в условиях совершения террористического акта».



