Мероприятие проведут в Иркутской области
Всероссийский открытый туристический слёт «Потому чТо мы Вместе» с 16 по 18 июля пройдёт в посёлке Большое Голоустное на Байкале. Мероприятие планируется сделать ежегодным.
В турслёте уже планируют принять участие команды Архангельской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областей, Бурятии, Коми, Татарстана и Чувашии. Команды будут сформированы профсоюзами разных отраслей как производственной, так и бюджетной сферы. Особенностью дебютного турслёта «Потому чТо мы Вместе» на Байкале станет работа общеобразовательной площадки «Лекторий», в рамках которой известные эксперты будут обсуждать с участниками темы, связанные с профсоюзной идеологией, патриотизмом и формированием здоровых ценностей.
- Мы уже начали работу по формированию программы лектория, – рассказал председатель Иркутского профобъединия Александр Коротких. – В качестве экспертов мы видим, например, паралимпийцев, лидеров общественных мнений и, конечно же, самых ярких представителей профсоюзной среды.
Турслёт продолжит серию всероссийских физкультурных и культурно-массовых профсоюзных мероприятий серии «Потому чТо мы Вместе». Среди организаторов слёта – Рослеспрофсоюз, всероссийский «Электропрофсоюз», профсоюз работников авто и сельскохозяйственного машиностроения РФ, пПрофсоюз работников здравоохранения РФ, Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности и другие. Положение о проведении физкультурного мероприятия было подписано всеми сторонами, задействованными в организации, 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.
Возрастное ограничение: 16+.
На Байкале состоится всероссийский туристический слёт
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