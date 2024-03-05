05 марта

04 марта

Популярное

На Байкале состоится всероссийский туристический слёт

На Байкале состоится всероссийский туристический слёт
Общество,  Фото:pixabay.com
Мероприятие проведут в Иркутской области

Всероссийский открытый туристический слёт «Потому чТо мы Вместе» с 16 по 18 июля пройдёт в посёлке Большое Голоустное на Байкале. Мероприятие планируется сделать ежегодным.

В турслёте уже планируют принять участие команды Архангельской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областей, Бурятии, Коми, Татарстана и Чувашии. Команды будут сформированы профсоюзами разных отраслей как производственной, так и бюджетной сферы. Особенностью дебютного турслёта «Потому чТо мы Вместе» на Байкале станет работа общеобразовательной площадки «Лекторий», в рамках которой известные эксперты будут обсуждать с участниками темы, связанные с профсоюзной идеологией, патриотизмом и формированием здоровых ценностей.

- Мы уже начали работу по формированию программы лектория, – рассказал председатель Иркутского профобъединия Александр Коротких. – В качестве экспертов мы видим, например, паралимпийцев, лидеров общественных мнений и, конечно же, самых ярких представителей профсоюзной среды.

Турслёт продолжит серию всероссийских физкультурных и культурно-массовых профсоюзных мероприятий серии «Потому чТо мы Вместе». Среди организаторов слёта – Рослеспрофсоюз, всероссийский «Электропрофсоюз», профсоюз работников авто и сельскохозяйственного машиностроения РФ, пПрофсоюз работников здравоохранения РФ, Российский профсоюз трудящихся авиационной промышленности и другие. Положение о проведении физкультурного мероприятия было подписано всеми сторонами, задействованными в организации, 27 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

Возрастное ограничение: 16+.

Иркутская область Байкал туристический слёт слет

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ опять отключат свет
В Улан-Удэ опять отключат свет
Общество, 05.03.2024
Электричества не будет в течение 8 часов
Что сделано в Бурятии по поручению президента в образовании
Что сделано в Бурятии по поручению президента в образовании
Общество, 05.03.2024
Подборка объектов, построенных благодаря президенту
В Бурятии сообщили ещё об одном учителе физкультуры, ударившем ребёнка
В Бурятии сообщили ещё об одном учителе физкультуры, ударившем ребёнка
Общество, 05.03.2024
К ситуации уже подключилась детский омбудсмен
В России считают воробьёв
В России считают воробьёв
Общество, 05.03.2024
Акция стартовала 4 марта
На Байкале состоится всероссийский туристический слёт
На Байкале состоится всероссийский туристический слёт
Общество, 05.03.2024
Мероприятие проведут в Иркутской области
«Вся в ямах-волнах»: На дороге в районе Бурятии ломаются машины
«Вся в ямах-волнах»: На дороге в районе Бурятии ломаются машины
Общество, 05.03.2024
Возмущённых автомобилистов попросили набраться терпения

В Бурятии потеплеет до -1 градуса
В Бурятии потеплеет до -1 градуса
Общество, 05.03.2024
Снега в регионе не ожидается 
В Улан-Удэ отпразднуют Масленицу
В Улан-Удэ отпразднуют Масленицу
Общество, 04.03.2024
Праздник закончится традиционным сжиганием чучела
В Агинском округе выберут Дангину для «Алтарганы»
В Агинском округе выберут Дангину для «Алтарганы»
Общество, 04.03.2024
Участвовать будут победительницы муниципальных этапов
Школы Улан-Удэ получат новые учебники
Школы Улан-Удэ получат новые учебники
Общество, 04.03.2024
Они соответствуют всем образовательным госстандартам
В интернете создают цифровой музей БАМа
В интернете создают цифровой музей БАМа
Общество, 04.03.2024
Присланные фотографии расскажут историю строительства магистрали

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^