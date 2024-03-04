В Агинском округе выберут Дангину для «Алтарганы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Участвовать будут победительницы муниципальных этапов



19 марта в Агинском Бурятском округе состоится межмуниципальный отборочный конкурс красавиц «Дангина» в рамках подготовки к международному бурятскому фестивалю «Алтаргана-2024». Мероприятие проведут в киноконцертном зале государственного театра песни и танца «Амар сайн».



Участницами станут победительницы муниципальных конкурсов красавиц районов и городских округов Забайкальского края. Девушки в возрасте 16-22 лет продемонстрируют зрителям и членам жюри мастерство исполнения песен и танцев, знание бурятского языка, обычаев, традиций народа, вечерний наряд современной бурятской девушки, внешнюю красоту и обаяние.



Конкурс проводится в пяти номинациях. В настоящее время идёт приём заявок на конкурс, сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.



Возрастное ограничение: 6+.

