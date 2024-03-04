Ольхон примет международный лесовосстановительный форум

Он состоится в конце тёплого сезона



Добровольцы из разных стран приедут на остров Ольхон на Байкале в конце тёплого сезона этого года для участия в международном лесовосстановительном форуме. Участникам предстоит в течение нескольких дней высадить саженцы сосны и лиственницы на трёх участках общей площадью 9, 2 гектара. Работы запланированы вблизи деревни Харанцы, вдоль пешеходного настила Прибайкальского национального парка, ведущего на «Сарайский пляж». Также будет дополнен саженцами участок, на котором ранее уже проводилось лесовосстановление.



Сотрудники ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» будут сопровождать участников форума на местах проведения мероприятий, оказывать им консультативную поддержку, подвозить воду для поливки саженцев, знакомить с правилами поведения на особо охраняемой природной территории (в том числе во время действия особого противопожарного режима), проводить необходимый инструктаж и содействовать в проведении эколого-просветительских мероприятий.



- На данный момент проведено совместное обследование земельных участков в Прибайкальском национальном парке, на острове Ольхон, в результате которого нашим учреждением и руководством благотворительного фонда «Подари планете жизнь» принято решение о необходимости проведения ландшафтного лесовосстановления. Его цель – повысить эстетическую ценность участков леса, прилегающих к населённому пункту и пешеходному участку туристического маршрута «Сарайский пляж». Высаживать там планируем саженцы с закрытой корневой системой – у них выше процент приживаемости. Используем в работе исключительно коренные породы деревьев, — рассказал Сергей Кочнев, заместитель директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» по лесохозяйственной деятельности.



В программе форума, кроме лесовосстановления, запланированы международная конференция по знакомству с добровольческими и лесовосстановительными проектами, конкурс проектов, путешествие по острову Ольхон и посещение интерактивной экспозиции визит-центра в Островном лесничестве.



Приём заявок на участие в форуме продолжается. Зарегистрироваться можно, отправив заявку на электронную почту: ppj2012@mail.ru.



Возрастное ограничение: 16+.

