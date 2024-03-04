04 марта

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Школы Бурятии провели фестиваль бурятского языка

Школы Бурятии провели фестиваль бурятского языка
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Мероприятие принимало село Поселье

В пятницу, 1 марта, в Иволгинском районе Бурятии прошёл X фестиваль ассоциации этнокультурных образовательных организаций республики, темой которого стал Сагаалган. Активисты образовательных учреждений решили проводить Белый месяц спортивными, культурными и творческими активностями. Площадкой проведения мероприятий стала средняя общеобразовательная школа села Поселье. Открыл X фестиваль ассоциации этнокультурных образовательных организаций глава Бурятии Алексей Цыденов.

– Спасибо родителям, бабушкам, дедушкам и, главное, учителям, которые стараются привить любовь к родному бурятскому языку детям. Поздравляю с открытием фестиваля! Нашей стране важно сохранить уникальную многонациональность, многообразие языков. Наша сила – в сохранении бурятских традиций и языка, – заявил Алексей Цыденов.

Фестивальные мероприятия включали конкурс приветствий «Манай нютагhаа Сагаан hарын мэндэ!», соревнования «Шатар наадан» конкурс выразительного чтения «Гуурһанай гурбан нюуса...», краеведческую викторину «Ивалга нютагаар аяншалга», конкурс красоты и таланта «Буряад Уласай Угсаата соёлой шэглэлтэй болбосоролой эмхинүүдэй эблэлэй Баатар – Дангина». В фестивале приняли участие 500 человек, большая часть которых – дети.

– Дети всегда с нетерпением ждут наших мероприятий. Сегодня, например, впервые провели конкурс по лепке бууз. И, самое интересное, что большая часть участников – мальчики. Было приятно наблюдать, что традиции в семьях сохраняются, у каждого свой способ исполнения, но неизменно уважение к традициям, которым нас учат наши предки, – отметил директор школы села Поселье Баир Ширапов.

Ассоциация этнокультурных образовательных организаций республики создана в 2014 году с целью сохранения и популяризации бурятского языка. Движение ширится и развивается. В ней состоят 15 школ из Заиграевского, Кижингинского, Мухоршибирского, Закаменского, Тункинского, Джидинского, Кижингинского, Кабанского, Окинского, Баргузинского, Иволгинского, Курумканского, Селенгинского районов и города Улан-Удэ. На фестивале в организацию вступило ещё одно учреждение – Исингинская школа Еравнинского района.

- Представители ассоциации регулярно проводят для учителей курсы повышения квалификации «Инновационные технологии обучения бурятскому языку», семинары-практикумы «Преемственность изучения бурятского языка и бурятской литературы в условиях внедрения и реализации ФГОС». На совместных встречах учителя делятся лучшими практиками и методиками, а на таких мероприятиях, как фестиваль, дети через игры и конкурсы с удовольствием погружаются в изучение бурятского языка, - рассказали в пресс-службе правительства РБ.

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