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В столице Бурятии готовятся к «огненному» сезону

В столице Бурятии готовятся к «огненному» сезону
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
В городе разработали план тушения лесных пожаров

В Бурятии вовсю идёт подготовка к новому пожароопасному сезону. Вокруг населённых пунктов и социально-значимых объектов создают минерализованные полосы, призванные задержать распространение низовых пожаров.

Кроме того, в пригороде Улан-Удэ оборудовали противопожарные разрывы и убрали бытовой мусор на общей площади в 33 с лишним гектара. А ещё специалисты проверили оборудование и средства для тушения возгораний – бензопилы, ранцевые лесные огнетушители, радиостанции, трактор, грузовой и легковые автомобили.

План тушения пожаров в 2024-ом и график патрулирования лесов совместно с МВД уже разработали. Их утвердят в ближайшее время. А для профилактики в этом году сделают дополнительную расчистку противопожарных разрывов и устройство минполос, установят шлагбаумы, ограничивающие пребывание людей в лесах, приведут в порядок информационные баннеры и изготовят листовки с правилами пожарной безопасности.
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