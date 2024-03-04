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В окрестностях Улан-Удэ открыли новую станцию водоочистки

В окрестностях Улан-Удэ открыли новую станцию водоочистки
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Глава Бурятии попробовал в Тапхаре очищенную на новой станции воду

В воскресенье, 2 марта, в посёлке Тапхар Иволгинского района Бурятии после реконструкции открыли станцию водоочистки. Она снабжает 18 тысяч жителей Иволгинского района.

- Тапхар, Иволгинск и Нижняя Иволга получают чистую воду. Концентрация железа в воде падает в 40 раз! Наличие марганца тоже приводится до норматива. Наши люди получили качественную воду. А чистая вода – это здоровье. Хорошее здоровье – это хорошее условие жизни. Проект «Чистая вода» по поручению президента теперь будет продлён до 2030 года. Мы продолжим у нас в республике делать все, чтобы у людей была вода в принципе. А та вода, которая уже есть, чтобы была хорошего качества, - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов и оценил качество очищенной на станции воды. - Вкусная, как из Байкала.

Сегодня к централизованному водоснабжению подключены 4,5 тысячи потребителей этих трёх сел, остальные пользуются водоколонками. Мощности обновлённой станции хватит, чтобы привести централизованное водоснабжение в дома ещё 2,5 тысяч человек.

В Иволгинского районе это третий объект, построенный по федеральному проекту «Чистая вода» национального проекта «Жильё и городская среда». На реконструкцию старых водоочистных сооружений в Тапхаре с монтажом дополнительной ступени очистки – станции обезжелезивания воды – было направлено 64 млн рублей. Построено здание фильтровальных систем, резервуара для очищенной воды, установлены фильтровальные системы

Производительность системы водоподготовки - 3000 кубометров сутки. С водозаборной станции вода поступает в резервуар неочищенной воды, далее на станцию очистки, в фильтровальную систему. После очищения - в резервуар чистой воды и после идёт к потребителям. Фильтровальная система состоит из 12 установок, в которых содержатся три вида сорбентов, очищающих от железа, марганца, фенольной группы и нефтепродуктов.

- Специфика станции - очищение воды от железа и марганца. До реконструкции содержание железа в воде составляло 4,2 мг/л, марганца - 0,27 мг/л. На сегодня она отвечает требованиям санитарно-гигиенических норм: железо - 0,1 мг/л, марганец - 0,12 мг/л, - сообщили в пресс-служба правительства РБ.
Бурятия водоснабжение

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