Улан-удэнцев попросили не паниковать

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В столице Бурятии опять взвоют сирены



В ближайшую среду, 6 марта, в Улан-Удэ пройдёт плановая проверка работоспособности комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН). Об этом предупредили в городской администрации.



В 10:43 в столице республики запустят электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!» с речевым сопровождением, который повторяется трижды.



Улан-удэнцев призывают не пугаться и сохранять спокойствие. КСЭОН в Бурятии проверяют регулярно. Впервые эту систему апробировали в ноябре 2013 года.