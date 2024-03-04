Электричества не будет в дневное время
Сегодня, 4 марта, в Улан-Удэ с 9:00 до 17:00 будет произведено отключение электроэнергии для капитального ремонта высоковольтной линии. Под отключение попадут потребители посёлка Забайкальский: 17 квартал, 17-18; 18 квартал, 1-19, 31а; 19 квартал, 10; 20 квартал, 11-42, 10/9; 21 квартал, 3-21; 22 квартал, 1-2; 25 квартал, 1-2; 29 квартал, 3, 43в, 43г, 43б; микрорайон Тепличный, 6-15; ул. Речная, 43б, 43а; насосная МУП «Водоканал» в 20-м квартале.
Также 4 марта с 9:00 до 17:00 из-за сборки шлейфов на ТП-835 не будет света в промзоне посёлка Силикатный.
Кроме того, с 9:00 до 17:00 выключат электричество для капитального ремонта высоковольтной линии на ул. Клюквенная и Ореховая.
С 10:00 до 17:00 из-за работ подрядной организации под строительство ЛЭП состоится отключение электроэнергии по адресам:
- п. Силикатный, ул. Забайкальская, 19а (ООО Техэнерготранс-плюс);
- ул. Домостроительная, 2 (ИП Владимиров В.В.); ул. Домостроительная, 5 (ИП Палкин С.М.);
- ДНТ «Экспресс», ул. Гравийная, 10-39; ул. Рябиновая, 78-110; ул. Ново-Рублёвская, 111-145; ул. Богатая, 7-18; ул. Кремлёвская, 1-5;
- станция Медведчиково, 18а (ООО «Байкалкомплект»), ст. Медведчиково, (ООО «Амея»), ст. Медведчиково (ООО «Икат Плюс»), ст. Медведчиково (ОАО «Бурятагропромдор»).
В районе Улан-Удэ пройдут отключения света
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